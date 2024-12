Ilrestodelcarlino.it - Gastone Mariotti alla guida del Fabriano Cerreto

ricerca del ‘pezzo’ pregiato che possa far lievitare le potenzialità della squadra, numerose società dilettantistiche stanno operando in questi giorni sul mercato invernale. Nelle ultime ore c’è stato anche un cambio di panchina, esattamenteFermana (serie D) con Fabio Brini a prendere il posto di Ruben Dario Bolzan. Si aspetta la fumata bianca anche per la panchina della Civitanovese, il prescelto sembra essere Stefano Senigagliesi. In Eccellenza nei giorni di Natale c’è stato il cambio dell’allenatore anche nelcon l’espertoa prendere il posto dell’esonerato Caporali. Riguardo i calciatori, partendo dserie D l’Ancona ha messo nero su bianco con Luca Battistini, attaccante classe ‘99 proveniente dal Desenzano (serie D girone B) dove ha giocato finora 15 partite realizzando 4 reti.