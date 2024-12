.com - Espansione dell’aeroporto di Fiumicino: progetto da 6 miliardi

L’amministratore delegato di Aeroporti di Roma (Adr), Marco Troncone, ha illustrato i piani per l’ampliamentodi, unambizioso che mira a consolidare il ruolo dello scalo come hub strategico per l’Italia e il Mediterraneo. Con un investimento complessivo stimato tra i 5 e i 6di euro, l’si inserisce nel più ampio piano da 12di Adr, di cui 3 già spesi e altrettanti già pianificati. Questo intervento punta a intercettare i flussi di traffico globale, sfruttando un’opportunità unica per posizionarecome punto di riferimento nel contesto aeroportuale internazionale.Espendere, una scelta strategicaSecondo Troncone, l’dirappresenta una scelta obbligata per l’Italia, che può distinguersi rispetto ad altri grandi scali europei come Francoforte, Parigi e Amsterdam, ormai saturi.