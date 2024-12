Biccy.it - Edoardo Franco: come ha speso i soldi vinti a MasterChef e perché ha partecipato a L’Isola dei Famosi

Leggi su Biccy.it

Vincitore della 12esima stagione diItalia e finalista dell’ultima edizione dedeicondotta da Vladimir Luxuria: nell’arco dell’ultimo annosi è dato davvero da fare. Ora però,confessato a FanPage, si trova a un punto fermo della carriera.“ho? 100mila euro tassati, è una cosa che ci tengo a precisare. Ci ho pagato le tasse, perlopiù li ho messi da parte. In altra parte li ho spesi, divertendomi. Non ho pensato di investirli in un mio ristorante,non è una cosa a cui penso, finché non avrò l’esperienza per farlo. . Sono riuscito a vincerenon ho mai puntato sul fare il piatto migliore del gruppo, ma sul non fare il peggiore. Grazie a questo sono finito solo una volta al Pressure Test. Ho sempre giocato per evitare di farmi eliminare,se fai il piatto più brutto vai a casa, questa è stata la mia tattica“.