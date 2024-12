Tpi.it - È morto a 94 anni il saggista e critico letterario Walter Pedullà

all’età di 94il. La notizia è stata confermata dalla famiglia all’agenzia di stampa Adnkronos.Intellettuale di area socialista, presidente della Rai tra il 1992 e il 1993,si è spento nella sua casa di Roma nella serata di ieri, giovedì 26 dicembre, al termine di una lunga malattia.Era nato a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, il 10 ottobre 1930. Si era laureato in Lettere all’Università di Messina, dove era stato allievo di Giacomo De Benedetti e dal 1958 ha insegnato letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università La Sapienza, dove per ottoè stato assistente del suo maestro e poi suo successore nella stessa cattedra.Nel corso della sua carrieraha collaborato con diverse testate giornalistiche, tra cui L’Avanti, Il Messaggero, L’Unità e Italia Oggi e ha diretto due riviste da lui stesso fondate nel 2000: Il Caffè illustrato e L’illuminista.