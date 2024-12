Pronosticipremium.com - Da Pellegrini e Dybala, Ranieri è chiaro: nasce la Roma del futuro

La conferenza stampa di Claudioha fatto rumore, soprattutto per una risposta tanto semplice quanto eloquente. Alla domanda del cronista Roberto Maida del Corriere dello Sport sulla possibilità di vedere ancora, Paredes e Hummels in maglia giallorossa nella prossima stagione, il tecnico ha risposto con un perentorio: “Sì”, senza esitazioni e con un sorriso che ha poi rotto il silenzio della sala stampa.Parole chiare e fortiCon quel semplice “sì“,ha mandato un messaggio inequivocabile alla dirigenza: per costruire unacompetitiva nel 2025-26, l’esperienza di Hummels, la leadership a centrocampo di Paredes e il talento offensivo disono imprescindibili. Un cambio di rotta netto rispetto alla situazione di pochi mesi fa, quando questi tre giocatori sembravano ai margini o vicini all’addio sotto la gestione precedente.