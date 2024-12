Anteprima24.it - CONSIGLIO- Festiani assenti, Nargi “salvata” dall’opposizione

Tempo di lettura: 2 minutiTutto come previsto: i gruppi di maggioranza direttamente collegati all’ex sindaco Gianluca Festa disertano la seduta dicomunale, al netto dei colleghi del gruppo del sindaco Laura, acuendo una crepa politica dai risvolti ancora imprevedibili.L’Assise si insedia comunque grazie all’opposizione, Patto Civico compreso, che garantisce il numero legale prima per tentare di chiamare laalla responsabilità ed indurla a riflettere e relazionare su quanto sta accadendo, poi per consentire ai pochi superstiti della maggioranza di approvare la revisione delle società partecipate.Senza il via libera dell’Aula entro la fine dell’anno, infatti, il Comune sarebbe incorso in una multa salatissima, si parla di 500mila euro, oltre che mettere seriamente a rischio la tenuta di società come Azienda città Servizi e Alto Calore, principali partecipate dell’Ente comunale.