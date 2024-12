Cercasi Lautaro A Cagliari per spezzare un nuovo digiuno dal gol

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Dopo il convincente secondo tempo che è valso la vittoria e tre unti fondamentali contro il Como, nella gare precedente alle feste natalizie, l’Inter Campione d’Italia è chiamata all’ultimo sforzo del 2024, anno magico dal punto di vista dei risultati in cui il club di Viale della Liberazione ha potuto aggiungere una nuova stella alla propria storia. La trasferta diservirà non solo a tentare di mantenere il passo di Atalanta e Napoli ma anche per ritrovare il principale condottiero della passata stagione che con i suoi gol ha reso possibile l’avverarsi del sogno chiamato seconda stella., troppo tempo senza golMartinez, capitano dell’Inter e capocannoniere della Serie A 2023-2024, è senza dubbio uno dei pilastri della formazione di Simone Inzaghi ma ultimamente sta attraversando una nuova fase didal gol, in un rapporto di odio amore che anche l’anno scorso lo aveva visto rimanere a secco a lungo.