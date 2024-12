Lanazione.it - Case di lusso: affari in crescita. Americani, inglesi e non solo. Acquirenti e location più richieste

di Massimo BagiardiSAN GIOVANNIL’Est Europa strizza l’occhio alimmobiliare del Valdarno. Casali, ville con piscina, immobili residenziali e altro ancora che nel 2024 hanno visto unadel 3,7% di vendite rispetto al 2023 da parte coloro che, attirati dalle bellezze del paesaggio, più che altro nella zona della Setteponti, hanno scelto la vallata aretina per acquistare e investire su di un prezzo medio che va da 2.400 ai 2.800 Euro al metro quadrato. Castelfranco di Sopra, riconosciuto come uno dei borghi più belli d’Italia, è in cima a questa speciale classifica che dopo la vendita di uno dei molini più antichi del paese, quello del "Moro Bianco", ha visto nuovo interesse da parte della clientela straniera pronta a mettere sul piatto anche cifre che oscillano attorno al milione di euro pur di accaparrarsi, più che altro in campagna, un qualcosa che resterà per sempre e che possa, perché no, permettere una seconda e importante entrata.