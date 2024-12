Ilrestodelcarlino.it - Campo di Sasso Morelli. Nuovi spogliatoi, il Comune ci riprova

Ilprova a rimettere in moto l’iter per la costruzione deidelsportivo di. Dopo il mancato finanziamento del progetto con il bando ‘Fondo sport e periferie’ del Governo, al quale nell’autunno del 2023 aveva candidato il piano, oggi l’idea del Municipio è di ottenere, tramite la Regione, una parte dei fondi europei disponibili grazie all’accordo per lo sviluppo e la coesione Fsc 2021-2027 e destinati appunto al "miglioramento del patrimonio impiantistico sportivo" dell’Emilia-Romagna. In questo senso, dopo che a ottobre 2023 era arrivato il disco verde al progetto di fattibilità tecnico-economica, nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il progetto esecutivo redatto da Lorenzo Domenicali (Vidiuno architetti) per conto di Area Blu, riguardante i lavori il cui importo dei lavori a base di gara è definito in oltre 355mila euro all’interno di un quadro economico di 580mila euro (contro i 500mila dello scorso anno).