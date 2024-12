Calhanoglu | Se siamo i favoriti? Siamo forti da parte delle altre tanta strategia

Leggi su Ilnerazzurro.it

. L’Inter è la favorita per lo scudetto. Lo dicono tutti, lo si legge sui giornali, lo si origlia per strada, lo si urla nelle discussioni. A dirlo sono però anche gli esponentirivali dirette dei nerazzurri, sempre pronte a nascondersi quando si tratta di esporre pubblicamente le proprie ambizioni, mettendo sempre l’Inter a fare da scudo, sperando così di poter parare più facilmente i colpi di una possibile e reale sconfitta finale.Si tratta un po’ del giocoparti, che ormai non è più nuovo a nessuno e non sconvolge alcuno, neppure chi, per costrizione, è esso stesso scudo.Il pensiero diIl centrocampista e motore dei nerazzurri, Hakan, si è recentemente concesso ai microfoni del Corriere dello Sport, dove l’argomento principale ha riguardato appunto questa netta superiorità dell’Inter da tutti decantata, i cui motivi sono stati parzialmente sdoganati dadel turco, il quale ha ritenuto come è lecito che l’Inter sia ritenuta una squadra forte ma che, dietro tanti complimenti, si cela almeno, se non di più, lo stesso quantitativo di: “Sei piùlodiventati nel corso di questi anni, attraverso il lavoro e il sacrificio.