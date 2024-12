Lanazione.it - Assalto alla tabaccheria del padre di Zaniolo, ladri bloccati e arrestati

La Spezia, 27 dicembre 2024 – Hanno fatto il pieno di “bionde“ scassinando un bardi proprietà di Igorex calciatore dello Spezia Calcio edi Nicolò attuale giocatore dell’Atalanta. Ma i due giovani, di 18 e 23 anni, non hanno fatto i conti con la tradizionale rassegna del Natale subacqueo che si stava svolgendo proprio nelle vicinanze. Quindi nonostante l’orario erano presenti in zona tantissimi spettatori e forze dell’ordine impegnate nel servizio di controllo della suggestiva manifestazione che come al solito dopo aver attraversato viale Italia e le vie Diaz, Chiodo e corso Cavour si è conclusa in piazza Beverini nella chiesa di Santa Maria. Poco prima della mezzanotte infatti una pattuglia della polizia municipale in servizio di monitoraggio della seguitissima rassegna organizzata dal “Gruppo sub ospedale“ è stata avvicinata sulla passeggiata Morin da un passante che aveva notato movimenti sospetti all’interno di un bardistante poche centinaia di metri dal punto di passaggio della processione.