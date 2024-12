A Cogne i Mondiali di Winter Triathlon del 2025 | azzurri a caccia del bis dopo la doppietta Pesavento-Mairhofer

Leggi su Sportface.it

Si chiama, prevede una prova di corsa, una di ciclismo e una di sci di fondo, senza interruzione, e neli campionatidi questa disciplina si terranno nuovamente in Italia, a, in Val d’Aosta. “Worldè lieta di annunciare che la pittoresca località alpina di, in Italia, ospiterà i Campionatidiinvernale a febbraio. Situata nella Valle d’Aosta, nel nord Italia,ha accolto anche nel 2014 i Campionatidiinvernale ed è pronta a fare un passo avanti ancora una volta e seguire le orme di Pragelato, un’altra località invernale italiana che ha ospitato i Campionatidiinvernale lo scorso anno”, si legge nella nota della federazione internazionale. La rassegna inizierà venerdì 21 febbraiocon i Campionatidi duathlon invernale riservati alle categorie Atleti Elite, U23 e Junior che si sfideranno in un format composto da due giri di corsa e due giri di sci di fondo.