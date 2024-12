Ilgiorno.it - Voghera, ladri in azione nella notte di Natale: casa messa a soqquadro e rubati gioielli d'oro

(Pavia), 26 dicembre 2024 -inanchedi. Proprio nelle ore a cavallo tra la vigilia e ieri, mercoledì 25 dicembre, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, ignoti malviventi hanno preso di mira unaindipendente in vicolo Campagna, una strada a fondo chiusozona dell'ospedale di. Sul posto è stato effettuato il sopralluogo dei carabinieri di, che hanno avviato indagini. Dopo evar scavalcato la recinzione esterna, per entrarehanno letteralmente tagliato, probabilmente con un flessibile, le inferriate di una finestra, che hanno poi forzato. Penetrati così nell'abit, hanno messo tutte le stanze aper cercare qualcosa di prezioso da rubare, evidentemente interessati a ori e contanti, non avendo preso altro.