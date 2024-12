Quifinanza.it - Un italiano su 2 riciclerà i regali dopo Natale, tra i più rivenduti vini, sciarpe e agende

Unsu due si dichiara pronto a riciclare idi, dando vita a una vera e propria “contro spesa” che genera un risparmio complessivo di 3,5 miliardi di euro. Questo valore segna un aumento di 100 milioni rispetto all’anno scorso e di 200 milioni rispetto alpre-pandemia. I “riciclatori seriali” sono ben 28 milioni, dimostrando come questa vecchia abitudine si sia evoluta in una tendenza sempre più consolidata negli ultimi anni.Ipiù riciclatiÈ quanto emerge da una ricerca del Centro Studi di Confcooperative, che evidenzia una crescente tendenza a spendere per sé stessi piuttosto che per gli altri. Il riciclo deiassume forme e modalità diverse: sei italiani su dieci riutilizzeranno i doni ricevuti durante le festività o quelli messi da parte nel corso dell’anno per sfruttarli al momento opportuno (52% donne e 48% uomini).