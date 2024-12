Supercoppa Italiana | date orari e dove vederla in tv

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’inizio del 2025 metterà sin da subito l’Inter nella condizione di poter nuovamente consolidare e dimostrare la propria superiorità nel panorama calcistico italiano. Questo perché, dal 2 al 6 gennaio, sarà il momento dellaa Ryad, Arabia Saudita, competizione che l’Inter ha vinto nelle ultime tre edizioni, tutte sotto la guida di Simone Inzaghi che, con il bis di successi ai tempi della Lazio, è l’allenatore che detiene il record di vittorie (5) nella competizione.in tvL’intera manifestazione sarà visibile sul canale 5 di Mediaset, che detiene l’esclusiva, e sul suo rispettivo canale streaming Mediaset Infinity in forma gratuita. Le partite a cui assisteremo, come nuovo format (adottato l’anno scorso per la prima volta) saranno tre.