Tuttivip.it - “Perché mi fermo”. Grande Fratello, Natale amaro: Javier scarica Chiara e lei non la prende bene

Negli ultimi dieci giorni,Cainelli eMartinez hanno vissuto un’intensa connessione. Tra coccole, baci e abbracci, sembrava che tra loro stesse nascendo qualcosa di importante. Tuttavia, quella che poteva essere una promettente storia d’amore si è conclusa altrettanto rapidamente quanto è iniziata. Già ieri pomeriggio, il pallavolista argentino ha confessato i suoi dubbi a Luca Calvani, mettendo in discussione i suoi sentimenti perha ammesso di non essere completamente coinvolto come avrebbe desiderato: “Io mi sono buttato più con lei che con Helena, mi piace anche più di Helena. A me piace stare con lei, però dopo essere cresciuta, questa cosa adesso è in stallo, si è fermata. Ho paura che vada a scemare. Il bacio c’è già stato, mi è piaciuto, ma.”.“Ho paura di farle del maleè una ragazza così pura e buona.