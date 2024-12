Movida controlli e sanzioni per laperitivo della Vigilia’

Anteprima24.it - Movida, controlli e sanzioni per l”aperitivo della Vigilia’

Tempo di lettura: < 1 minutoLa questura di Napoli diffonde gli esiti dei servizi di controllo del territorio effettuati il 24 nelle aree, in occasione dell”aperitivo.AgentiPolizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri,Guardia di Finanza,Polizia Municipale ePolizia Metropolitana hannO effettuatoin zona Chiaia, al centro storico, nei quartieri Spagnoli, al Vomero e a Posillipo. Gli operatori hanno identificato 510 persone, di cui 72 con precedenti di polizia, controllato 69 veicoli e contestato 14 violazioni del CodiceStrada. Ancora, sono stati controllati 94 esercizi commerciali, di cui 11 sanzionati amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico e per violazioni in materia di impatto acustico. Infine, gli agenti hanno denunciato 5 soggetti, di cui 4 per guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio, ed uno per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in quanto sottoposto a DACUR (divieto di accesso alle aree urbane).