Miyajima dove spiritualità e natura si intrecciano | il fascino dell’autentico Giappone

Tra le Nihon Sankei, le tre vedute più celebri delda vedere una volta nella vita, spicca l’isola di: l’isola sacra,non si nasce e non si muore, dominata dal gigantesco portale scarlatto che sembra galleggiare sull’acqua seguendo il ritmo incessante delle maree.L’isola di, ovvero “l’isola del santuario”, si chiama in realtà Itsukushima, “isola custodita”: talmente sacra da non poter essere calpestata da piede umano, ha visto sorgere il suo santuario shintoista su palafitte, così che i fedeli potessero accedere ai luoghi di preghiera senza violare la sacralità dell’isola. Anche oggiè considerata un luogo sacro, tanto che sul suo suolo non si può né nascere né morire: per questo le donne in gravidanza e i malati terminali vengono condotti sulla terraferma.