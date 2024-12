Pianetamilan.it - Milan-Roma, probabile formazione: Fonseca rivoluziona ancora? Ecco come

Leggi su Pianetamilan.it

, una partita importantissima per Pauloe i suoi. Per il portoghese un'altra possibilità di accorciare sul quarto posto, visto lo scontro diretto tra Lazio e Atalanta. In più un'occasione per avvicinarsi al meglio alla sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus, al momento il trofeo più alla portata del Diavolo. Ilarriva alla partita di San Siro non al meglio a livello fisico e a livello ambientale.le ultime novità sugli infortunati e sulle possibile mosse in vista della 18^ partita della Serie A 2024-25. GLI INFORTUNI Situazionedifficile per Paulo: ilsi avvicina allacon tantissimi dubbi di. Rafael Leao non ci sarà sicuramente per l'elongazione subita contro il Verona. Si spera che il portoghese possa recuperare al massimo per giocare il 3 gennaio contro la Juventus in Supercoppa Italiana.