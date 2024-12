Anteprima24.it - Le altre di C, un ex Benevento vicino alla panchina del Taranto

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ vicinissimo all’annuncio il nome del nuovo allenatore del, il quarto di questa travagliata stagione per il club jonico che sta facendo i conti da questa estate con una crisi societaria davvero importante. Dopo la fine del rapporto con mister Capuano ad agosto e con Gautieri prima e Cazzarò poi, è Francesco Passiatore il candidato numero uno a sedersi sullacon l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare a breve.Nella sua carriera Passiatore ha vestito anche la maglia dele quella che avrà davanti sarà una vera e propria impresa considerando l’ultimo posto in classifica delnel girone C e prospettive non certo incoraggianti tenendo conto che la famiglia Giove, proprietaria del club, da mesi ha annunciato il suo disimpegno senza tuttavia trovare un acquirente.