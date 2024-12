Formiche.net - Ipo 2024. Così l’India supera Pechino

Leggi su Formiche.net

Nelhato la Cina come principale mercato asiatico per le IPO, acronimo internazionale di Initial Public Offer. Si tratta del processo attraverso il quale un’azienda decide di quotarsi in borsa per la prima volta, offrendo le proprie azioni al pubblico. Durante un’IPO, l’azienda vende una parte del proprio capitale agli investitori per raccogliere fondi, spesso per finanziare la crescita, espandersi in nuovi mercati o ripagare debiti.L’IPO rappresenta una fase cruciale nella vita di un’azienda, trasformandola da privata a pubblica e permettendo agli investitori di acquistare una partecipazione nella società. Ed è per questo che il risultato indiano sta segnando una svolta nel panorama finanziario regionale e globale. Secondo i dati di Dealogic,è diventata infatti il secondo mercato al mondo per raccolta di capitali, dietro solo agli Stati Uniti, con la National Stock Exchange of India che hato Nasdaq e Borsa di Hong Kong come principale piattaforma per nuove quotazioni per valore.