Il Napoli è il terzo club che ha speso di più per gli stipendi del proprio Cda | ai De Laurentiis 119 milioni

Il Napoli è il terzo club che ha speso di più per gli stipendi del proprio Cda: ai De Laurentiis 11,9 milioni

Calcio & Finanza è andato a scovare i guadagni dei dirigenti delle squadre di Serie A. Neanche a dirlo, al primo posto c’è Giuntoli. Ilè invece ilche hadi più in termini di compensi ai membri del Cda. Dai documenti ufficiali analizzati dal portale, “i compensi ai CdA di sette dei primi dieciclassificatisi in Serie A nella scorsa stagione – in ordine di classifica Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Roma, Lazio e– sono stati complessivamente pari a 17,5di euro, in aumento rispetto ai circa 14,3del 2022/23“.Tutti isono cresciuti nelle ultime cinque stagione confermando un trend in crescita. Discorso diverso per la Roma e per la Juventus. “Nei cinque anni presi in esame, la società che hadi più per glidelConsiglio di Amministrazione è il Milan, che in totale ha riconosciuto 19,2di euro, staccando tutti.