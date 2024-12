Iltempo.it - Il monossido di carbonio intossica una famiglia: donna morta e due gravi

Unain seguito a una possibilezione didiin una abitazione di Forni di Sopra in provincia di Udine. Sono invece ricoverati inssime condizioni il marito e la figlia. L'allarme è scattato grazie alle segnalazioni del compagno della ragazza che avrebbe ricevuto dei messaggi in cui la giovane affermava di sentirsi male. Ladeceduta ha 66 anni, mentre il marito ne ha 73 anni e la figlia 28. A dare l'allarme, scattato alle 4.30, è stato il fidanzato della ragazza che si trovava in Toscana. Ha chiamato la centrale operativa Sores Fvg dal Numero unico dopo aver ricevuto messaggi preoccupati dalla fidanzata che diceva di avere continue perdite di conoscenza. Gli infermieri sono poi riusciti a contattare la giovane invitandola a uscire dall'abitazione.