Anteprima24.it - “Futuridea” agli Stati Generali delle Politiche Giovanili

Tempo di lettura: 2 minutiAnche Maria Beatrice Fucci, in rappresentanza di, ha partecipato” organizzati dal Forum Regionale dei Giovani della Campania. E’ stato un momento di confronto diretto, partecipativo e costruttivo tra le nuove generazioni e le Istituzioni regionali per dare voce ai giovani, ascoltarne le idee e trasformarle in proposte operative.“Sonotanti i giovani che hanno partecipato ad un’iniziativa davvero significativa proprio perché ha permesso il confronto tra i destinatari, le associazioni e tante altre realtà che lavorano per i territori”. Così Maria Beatrice Fucci che ha poi continuato: “Nel corso del mio intervento ho evidenziato le tante attività chemette in campo ed ho sottolineato la necessità di cambiare la narrazione del futuro dell’osso, mettendo da parte i trend demografici impietosi e concentrandoci sulle soluzioni attivabili per predisporre strumenti territoriali innovativi, in grado di colmare il deficit di competenze di formazione e di sostegno all’autoimprenditorialità.