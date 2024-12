.com - Famiglia intossicata dal monossido a Forni di Sopra: morta la mamma, gravi marito e figlia

(Adnkronos) – Tragedia la notte scorsa adi(Udine), dove unadi tre persone è rimastaper aver respiratodi carbonio. Una donna è deceduta. La vittima aveva 66 anni: suodi 73 e ladi 28 sono ricoverati incondizioni. Secondo quanto riferiscono i Vigili del fuoco di Udine, “alle 4.35 circa di questa notte, il comando ha ricevuto dalla SORES ( Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) una richiesta d’intervento per il soccorso ad alcune persone in un’abitazione adi(UD). Immediatamente sono state inviate sul luogo segnalato le squadre dei distaccamenti didie Tolmezzo che giunte sul posto hanno trovato una giovane affacciata alla finestra”. I vigili del fuoco sono quindi entrati nella casa dove hanno “trovato un uomo che respirava a fatica e una donna incosciente; i soccorritori, ai quali la strumentazione segnalava una pericolosa concentrazione didi carbonio, hanno immediatamente aperto tutte le finestre per areare i locali e hanno portato le tre persone all’esterno dell’abitazione dove hanno iniziato le manovre di rianimazione cardio polmonare sulla donna esanime.