Che tempo farà a Capodanno in Toscana. Previsioni meteo fine anno, cosa dicono gli esperti

Firenze, 26 dicembre 2024 – Chein? In base alledegli, il grande protagonista di questi ultimi giorni del 2024 sarà l’Anticiclone delle Azzorre. Il vortice nevoso che ha imperversato a Natale in alcune zone del nostro paese si è infatti spostato verso Est e si trova attualmente tra Creta e Cipro.: vento grande protagonista fino al 27 Freddo fino alla notte del 31San Silvestro Questo, come spiega Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iL.it, conferma un diffuso miglioramento nelle prossime ore, salvo residui rovesci o brevirali su parte d’Italia: il contesto instabile non riguarderà la, dove avremo cieli sereni almeno fino a: vento grande protagonista fino al 27 Come ricordo del vortice di Natale, il vento soffierà ancora forte su gran parte del Paese.