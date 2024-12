Ilgiorno.it - Caos nella raccolta rifiuti a Pavia nei giorni di festa. E c’è chi getta i sacchi dell’umido nei campi

, 26 dicembre 2024 – Molti cittadini hanno dovuto ritirare il bidoneche avevano regolarmente esposto come fanno durante tutte le settimane dell’anno. Con le festività, infatti, sono cambiate le giornate dellae in periferia per potersi sbarazzaresi dovrà attendere domani sera. “Una vergogna - hanato alcuni – paghiamo tasse salate per non avere il servizio”. Mentre in centro città e in Borgo Ticino, tranne il giorno di Natale, ladifferenziata è stata sempre garantita, in periferia idi conferimento sono stati modificati creando confusione tra gli utenti, che si sono attenuti al calendario consueto e non hanno tenuto conto delle modifiche. Di conseguenza, lunedì hanno preparato i sacchettiche non sono stati ritirati perché laprevista era quella della carta.