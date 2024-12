Bergamonews.it - Bergamo ingrana la quarta: battuta anche Busto Arsizio, sorpasso al 5° posto

Treviglio. Per trovare l’ultima volta in cuiaveva vinto quattro partite consecutive bisogna risalire all’autunno del 2018, oltre 6 anni fa, quando tra il 18 novembre e l’11 dicembre arrivarono successi contro Brescia, Cuneo, Filottrano e Chieri — più il quinto col Club Italia per arrotondare. Una vita, fa in termini pallavolistici, soprattutto per quanto è successo alla società in questo lasso di tempo.Il lavoro di coach Carlo Parisi sta riportando in alto le rossoblù e la testimonianza più importante è quella della classifica, perché il 3-0 rifilato avale ilal 5°dopo 15 partite, con 27 punti, frutto di 9 vittorie senza tiebreak a fronte di 6 sconfitte. Non male per una squadra che in estate il direttore sportivo Matteo Bertini ha ricostruito da zero, ma che a ‘cento’, in termini di velocità, ci è arrivata in pochissimo tempo.