Anteprima24.it - Benevento 5, si riparte da mister Scarpitti: sfida all’Italservice Pesaro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl nuovo corso del GG Team Wear5 parte da. La squadra del neo-allenatore Fausto, anche ex di turno, sarà ospite domani dell’Italserviceal Pala MegaBox: fischio d’inizio alle 20.30, Martina Piccolo (Padova) e Angelo Bottini (Roma 1) saranno gli arbitri dell’incontro, Alessandro Cannizzaro (Ravenna) il cronometrista. “Siamo entusiasti di annunciare l’ingaggio di Fausto– le parole del presidente Pellegrino Di Fede-. Dopo un’attenta valutazione, abbiamo ritenuto che fosse la persona giusta per guidare la nostra squadra in questa fase cruciale. La sua esperienza e il suo approccio innovativo ci hanno convinto che sarà in grado di portare nuovi successi e di stimolare la crescita dei nostri giocatori”.“ha una vasta esperienza nel settore, avendo guidato squadre di alto livello e ottenuto risultati significativi – continua-.