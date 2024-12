Ascoltami Chiara Delusione al Grande Fratello Javier la molla | Perché mi voglio fermare qui

Leggi su Caffeinamagazine.it

Natale non propriamente positivo per, che alha dovuto comunicare qualcosa che stava partorendo la sua mente, ma che ancora non aveva fatto uscire dalla sua testa. Purtroppo è finita male la sua conoscenza più approfondita con. Si era già intuito che le cose non stessero andando bene, quando Martinez ha avuto un dialogo con Luca.Parlando con Calvani,ha detto davanti anche ai telespettatori delche seguivano la diretta: “Io mi sono buttato più con lei che con Helena, mi piace anche più di Helena. A me piace stare con lei, però dopo essere cresciuta, questa cosa adesso è in stallo, si è fermata. Ho paura che vada a scemare. Il bacio c’è già stato, mi è piaciuto, però. Ho paura di farle del maleè una ragazza così pura e buona. Lei non sa nulla di questi miei pensieri”.