Serieanews.com - Allenatori senza squadra: chi sono i mister in attesa di una nuova avventura? Quanti big

Leggi su Serieanews.com

Non solo i calciatori, c’è un mercato anche di: qualii tecnici cheIn un mondo dove i tifosi più che mai canalizzano le loro speranze sui tecnici, l’asdi panchine per alcunidi grande calibro è una sorpresa che non smette di far discutere. Mentre i calciatorispesso al centro delle trattative di mercato, negli ultimi annistati ia occupare una posizione centrale, diventando il volto di unae il fulcro di sogni e delusioni per milioni di tifosi.: chiindi unabig – SerieanewsEppure, con il 2025 ormai alle porte, cimolti nomi illustri cherimasti. Zinedine Zidane, Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri.solo alcuni deglipiù chiacchierati che stanno cercando la loro prossima