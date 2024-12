Iltempo.it - Addio bassa pressione. Sottocorona: gli effetti su tempo e vento

Natale è passato, ma chefarà nei prossimi giorni? A fare il quadro della situazione, analizzando una carta meteorologica inglese, è Paolo, esperto di La7: “C'è una zona di altasull'Europa più settentrionale, 1038 millibar, è un valore molto alto, un valore estivo, mentre più basso, anche se non bassissimo, il valore dellache si sta allontanando dall'Italia, lasciando un miglioramento. Ora questi due valori sono molto alti, sono uno molto alto e uno abbastanza basso, c'è una forte differenza, e questo spiega perché anche nei giorni scorsi abbiamo avuto dei venti molto forti. L'aria si muove perché va dall'alta alla, non direttamente, gira un po'. Ilsi muove come l'acqua nei vasi comunicanti, in questo caso l'alta, significa che se fosse acqua pesa di più e quindi c'è ilche tende a pareggiare questa differenza.