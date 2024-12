Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-12-2024 ore 18:00

Luceverde Lazio Un saluto dalla redazionenel complesso scorrevole sulla rete stradale che autostradale della Regione spostamenti di oggi agevolati da fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera Salvo i casi autorizzati dalla legge lo stop si ripeterà anche domani giovedì 26 dicembre sempre in fascia oraria 922 un particolare invito alla prudenza per vento forte segnalato su gran parte del territorio prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico la circolazione ferroviaria sulla lineaPisa e rallentata per la presenza di un albero sulla linea tra Maccarese Ladispoli il transito viene regolato tramite l’utilizzo di un unico binario i treni alta velocità Intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti e tutto per questo aggiornamento Grazie per l’attenzione un servizio alcune dell’ACI in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità