Supermercati di Bologna aperti oggi e domani: dove fare la spesa a Natale e Santo Stefano

, 25 dicembre 2024 – Se all’ultimo minuto vi siete accorti di non avere nella dispensa qualche ingrediente utile per pranzo e cena delle feste, troverete in questo articolo una guida per trovare qualidisono25 dicembre, giorno di, e26 dicembre, giorno di. Santa Claus doing grocery shopping at the supermarket, he is pushing a full shopping cart, hands close up Tutti chiusi iCoop, sia, sia, sia il giorno disia quello di Capodanno. Stessa decisione per gli Esselunga di Santa Viola e San Vitale. Chiusi anche i Pam,25 dicembre, uno però apre, giorno di: quello di via Marconi, dalle 9 alle 20. I punti vendita Lidl disaranno chiusi sia il 25 sia il 26 dicembre.