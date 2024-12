Anticipazionitv.it - Sorpresa natalizia: cosa hanno fatto Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez

Leggi su Anticipazionitv.it

Un’insolitaper i fan di. I due ex compagni, genitori della piccola Luna Marì,condiviso sui social dei momenti tanto importanti quanto inaspettati. Gesti chelasciato molti di stucco, considerando le tensioni che in passato avevano segnato il loro rapporto. Scopriamo insiemeè successo tra i due ex fidanzati.: il riflesso che svela tuttoA svelare accidentalmente l’incontro sono stati proprio i protagonisti, che si sono traditi con alcune storie Instagram., intenta a registrare un breve video allo specchio poco prima del cenone, non si è accorta che nel riflesso compariva chiaramente. Nel filmato, si vede il noto hairstylist in fondo alla stanza, un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti.