Non solo Campania | via al Giubileo aperta la Porta Santa

Tempo di lettura: 3 minutiIL PAPA PARE LA, AL VIA IL‘ALZIAMO LA VOCE, LA SPERANZA NON È QUIETO VIVERE’E’ iniziato il. Ieri sera papa Francesco ha aperto ladella basilica di San Pietro, varcando il simbolo del perdono in sedia a rotelle. Alla cerimonia era presente anche la Meloni. La speranza “è incompatibile col quieto vivere di chi non alza la voce contro le ingiustizie”, ha detto poi Bergoglio nell’omelia della messa di Natale con particolare riferimento alle “guerre” in corso.NOTTE DI NATALE SOTTO LE BOMBE IN UCRAINA E MEDIO ORIENTEALMENO DUE FERITI A KHARKIV E DUE MORTI NEL SUD DI GAZANotte di Natale sotto le bombe in Ucraina e in Medio Oriente. I media di Kiev parlano di missili e droni russi su diverse città, con almeno 2 feriti a Kharkiv.