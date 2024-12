NBA Christmas Day 2024 | Wenbamyana un alieno ma un Bridges da 41 punti salva i Knicks

Leggi su Sportface.it

IlDay NBA si apre come da tradizione dal Madison Square Garden di New York. Sul parquet della ‘World’s Most Famous Arena’ i New Yorksoffrono, vanno anche sotto di 7 nei minuti finali di partita, ma guidati da un Mikalin serata di grazia riescono a imporsi con lo score di 117-114 contro i San Antonio Spurs, ottenendo così la ventesima vittoria stagionale. Victor Wembanyama è un, ma non riesce ad evitare la quindicesima sconfitta in trenta incontri alla franchigia texana: il fenomeno francese firma un tabellino da 42, 18 rimbalzi, 4 assist, 1 rubata e 4 stoppate con 6 triple a segno. Forse un po’ troppi i 16 tentativi dall’arco, che non avranno fatto troppo felice Gregg Popovich dal suo divano di casa, dove è ancora fermo dopo l’ictus patito lo scorso 2 novembre.