Muore a Natale come il fratello. Tragedia a Montignoso, “un giorno da cancellare”

(Massa Carrara), 25 dicembre 2024 - Undaper un'intera famiglia. Impossibile accettare di perdere due persone a, a distanza di 11 anni. Così invece è successo per la famiglia Baria. Emilio, 44 anni, è morto in un incidente stradale in motorino intorno alle ore 15 del 25 dicembre 2024. Il, Enrico, è deceduto dopo essere stato accoltellato la notte del 24 dicembre 2013. Siamo in via Romana est, località Renella a. Sono passate poche ore dal pranzo di, quando intorno alle 15 arriva una chiamata al 118. Un uomo in sella al suo motorino si è schiantato contro un muro. Sul posto arrivano il prima possibile i soccorritori del 118, viene attivato anche l'elisoccorso Pegaso. Ma ormai è troppo tardi. Quell'uomo, 44 anni, non ce l'ha fatta.