Miracolo nella 34ª strada | tutto quello che c’è da sapere sul film

34ª: trama, cast e streaming delsu Italia 1Questa sera, mercoledì 25 dicembre 2024 (Natale), su Italia 1 va in onda il34a. Un grande cult che Mediaset ripropone a Natale, così come alla Vigilia è irrinunciabile l’appuntamento con Una poltrona per due. Ildel 1994 è diretto da Les Mayfield e vede protagonista Richard Attenborough nei panni di Babbo Natale. È un remake del celebreIldella 34ªdel 1947 diretto da George Seaton. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaIlè la storia di una bambina molto speciale, Susan (Mara Wilson), che fa fatica a credere a Babbo Natale.ha inizio quando, il giorno del ringraziamento, l’uomo che doveva travestirsi da Santa Claus per fare le foto con i bambini in un centro commerciale, viene licenziato perché ubriaco.