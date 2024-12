Sport.quotidiano.net - Mercato Lazio: caccia a un centrocampista si pensa a Casadei, Akpa-Akpro a Monza

Roma 25 dicembre 2024 - Neanche il Natale ferma il calcio: sempre attivo e pronto a regalare colpi sempre e comunque. A fronte di unestivo dove i biancocelesti non hanno colpito per nomi altisonanti arrivati nella Capitale, a gennaio la prospettiva sembra essersi ribaltata. Laha fatto una sessione estiva perfettamente funzionale al nuovo ciclo calcistico andando a rinforzare tutti i reparti, allungando le rotazioni e aumentando l'intensità, per poi festeggiare una super prima parte di stagione, tra il primato in Europa League e il quarto posto solitario in Serie A. In virtù di questo è difficile, se non impossibile, immaginare uninvernale ricco di colpi in ingresso. Al contrario Angelo Fabiani punterà solo su alcuni ingaggi mirati per rinforzare la rosa, completando le rotazioni in vista di una seconda parte di stagione dove lapotrebbe ritrovarsi a giocare tante partite, magari con in palio trofei.