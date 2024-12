Ilgiorno.it - Merate, i pendolari scrivono a Babbo Natale: ''Regalaci un po' di magia ferroviaria''

Leggi su Ilgiorno.it

(Lecco), 25 dicembre 2024 - Caro, ti scrivo. A scrivere asono idelse, che quotidianamente “affrontano il viaggio tra il lavoro, la scuola e la vita quotidiana”. Una situazione difficile Un viaggio difficile, spesso impossibile, sia lungo la linea S8 Milano – Lecco via Carnate, sia lungo la Milano – Bergamo via Carnate, interrotta per la lavori in corso. “Purtroppo, ancora una volta, abbiamo dovuto fare i conti con continui disagi a causa delle interruzioni della linea Milano - Bergamo via Carnate, dei pullman insufficienti, e dei ritardi e delle cancellazioni sulla Milano - Lecco via Carnate, che, come ben sai, con la Befana vedrà addirittura un prolungamento del tempo di percorrenza di 13 minuti!”, è lo sfogo dei. Meglio non capita sulla S7 Lecco – Milano via Molteno su cui presto si circolerà solo tra Lecco e Monza, lasciando presagire “la ressa negli angusti sottopassi della stazione di Monza dove ogni giorno centinaia di viaggiatori dovranno scendere dal treno per dividersi tra gli altri treni, già affollati”.