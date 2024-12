Inter-news.it - Inzaghi lavora sulla difesa. Un cambio di marcia notevole

Simoneè tornato are sui singoli: dopo i quattro gol subiti contro la Juventus, ha ridato vigore allache è riuscita a cambiare rullino di. LAVORO – In attesa di tornare in campo contro il Cagliari nel sabato pomeriggio alle porte di Capodanno, c’è da fare un recap sulle ultime uscite dell’Inter di Simone. I nerazzurri, a tre punti dal primo posto e con una partita da recuperare, hanno dimostrato di poter restare in alto e con qualità. Dopo qualche difficoltà a metà novembre l’Inter è tornata subito in corsa nonostante qualche piccola defezione in attacco. Con un rinnovato Marcus Thuram, chi sta soffrendo in questo periodo è proprio Luataro Martinez che non riesce a sbloccarsi. L’ultimo gol infatti è arrivato contro il Venezia. Allo stesso tempo però, l’Inter è cresciuta esponenzialmente ed è riuscita a mantenere la porta inviolata come nel corso della passata stagione.