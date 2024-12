Lanazione.it - Incidenti sul lavoro, la disoccupazione, il carcere. Gambelli nell’omelia: “Vicino a chi vive con timore il domani”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 25 dicembre 2024 – Monsignor Gherardoha celebrato la messa di Natale alla comunità delle Piagge retta da don Alessandro Santoro, che dell’arcivescovo è stato compagno di seminario. Adulti e bambini hanno accolto con entusiasmo il vescovo in una sala gremita dove non è mancata la presenza anche della sindaca Sara Funaro. A mezzanotte invece la messa di Natale nella cattedrale di Santa Maria del Fiore. "Destano preoccupazione tutte quelle situazioni in cui il futuro sembra compromesso o comunque gravemente a rischio. Se non ci sono interventi concertati ed efficaci per accompagnare la fase di crisi che coinvolge decine di aziende e per disegnare nuovi scenari, come appare necessario per il comparto della pelletteria e dell'intera filiera della moda, nei prossimi mesi aziende e lavoratori saranno messi a dura prova.