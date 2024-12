Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Wonka, Mercoledi 25 Dicembre 2024

25Natale sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore. Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301 e SkyCollection HD alle 21:45 sul canale 303,, un incantevole racconto diretto da Paul King con Timothée Chalamet nei panni del giovane Willy. Il film esplora le origini del celebre personaggio creato da Roald Dahl, rivelando il suo viaggio da un sognatore ambizioso a visionario creatore della fabbrica di cioccolato più famosa al mondo. Ambientato in una città dove corruzione e avidità minacciano di spegnere la magia, Willy si trova a fronteggiare la spietata concorrenza di tre mastri cioccolatai determinati a ostacolarlo. Con un mix di sfide, scoperte e una spruzzata di magia,celebra l'importanza di credere nei propri sogni.