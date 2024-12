Devo dirvi di Jessica ora basta Grande Fratello Stefania non perde occasione e va a sparlare con le altre

Leggi su Caffeinamagazine.it

Le dinamiche nella Casa delcontinuano a infuocarsi, conMorlacchi al centro di critiche e discussioni. Durante l’ultima puntata, il confronto trae Luca Calvani ha attirato l’attenzione non solo del pubblico ma anche di alcune concorrenti che hanno espresso opinioni poco lusinghiere sul suo atteggiamento. Dopo la diretta, Amanda Lecciso, Eva Grimaldi eOrlando hanno manifestato dubbi sul comportamento di. In particolare,ha sottolineato chesembra essere più concentrata sul gioco che sulle relazioni autentiche.>> : “Guardate chi c’è sotto la coperta”., la puntata finisce e loro non resistono“Si sente la padrona di casa”, ha dichiarato, evidenziando un atteggiamento che a suo dire rende difficile avvicinarsi a lei.