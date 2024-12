Tpi.it - Concerto di Natale 2024 streaming e diretta tv: dove vederlo

ditv:Questa sera, mercoledì 25 dicembre, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ildi, organizzato dalla Prime Time Promotions e tenutosi lo scorso 14 dicembre all’Auditorium della Conciliazione. L’evento inoltre verrà trasmesso in replica nel pomeriggio del 26, sempre su Canale 5.vederediintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.In tvL’evento, come detto, va in onda stasera – 25 dicembre– alle ore 21,30 su Canale 5. Ma non solo. Sarà ri-trasmesso – sempre su Canale 5 – domani, 26 dicembre, durante il pomeriggio.diliveNon solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in livetramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.