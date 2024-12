Pianetamilan.it - Che fine ha fatto Simon Kjaer? Ecco cosa fa oggi l’ex Milan

Leggi su Pianetamilan.it

Dopo averemozionare un San Siro strapieno,è rimasto nel cuore dei tifosi delcome uno degli eroi del 19esimo scudetto. Il difensore danese ha protetto la porta rossonera per 4 annate, collezionando 121 presenze, 3 assist e un solo gol: una rete molto importante in uno degli stadi più belli del mondo, ovvero all'Old Trafford contro il Manchester United in Europa League. Mafa ora? Arrivato in rossonero in un momento molto delicato della storia del Diavolo,ha subito abbracciato il ruolo da leader assieme a Zlatan Ibrahimovic. Grazie alla sua grande esperienza, il difensore ha aiutato e cresciuto quelli che, allora, erano solo dei giovani talenti come Theo Hernandez, Rafael Leao, Fikayo Tomori e Franck Kessié. Dopo aver salutato il, nella stagione 23/24, il classe '89 sembrava destinato a rimanere in Serie A.