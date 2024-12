Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, Raspadori ha deciso il suo futuro: non si torna più indietro

Leggi su Spazionapoli.it

– In casa, in attesa del prossimo turno di campionato contro il Venezia, bisogna registrare delle grosse novità di.Il, dopo aver battuto il Genoa di Patrick Vieira, è atteso dalla gara intera di domenica prossima contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Gli azzurri, visto anche l’andamento sia dell’Atalanta che dell’Inter, sono chiamati assolutamente a vincere contro i lagunari.Tuttavia, si sa che che con l’arrivo di gennaio sotto la luce dei riflettori c’è anche il. Tra i possibili partenti delbisogna sicuramente inserire Giacomo. Prorprio su quest’ultimo, tra l’altro, bisogna registrare degli importanti aggiornamenti.vuole cambiare aria per giocare con più continuità: ecco le ultime notizieSecondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano de ‘La Repubblica’, infatti, l’attaccante italiano avrebbedi cambiare aria.