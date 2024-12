Alpinisti bloccati sul Gran Sasso condizioni meteo ancora proibitive I soccorsi scendono a valle

Leggi su Open.online

Sono passati ormai tre giorni da quando si sono avute le ultime notizie di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, gliromagnoliin un canalone delda domenica 22 dicembre. Lerestanoper i, che in una breve pausa dalla bufera di neve hanno lasciato l’ostello «Lo Zio» di Campo Imperatore (2.100 metri) dove erano anche loroa causa delleavverse e sono scesi con la funivia che assieme a sette lavoratori della struttura hanno liberato dalla neve. Gli escursionisti si trovano poco più in alto,a 2.700 metri di altitudine, ma raggiungerli è impossibile per via delle ridottissima visibilità. L’incidente e la discesa nel Vallone dell’InfernoLuca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, 48 anni, due amici di Santarcangelo di Romagna stavano scendendo dalla zona dove si trova il bivacco Bafile quando sono scivolati nel Vallone dell’Inferno, una delle profonde valli che dividono le varie cime del Re degli Appennini.