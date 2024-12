Tragedia di Natale 28enne investita da un Frecciarossa Soccorsi inutili poi la terribile scoperta

Leggi su Caffeinamagazine.it

nella mattinata del 24 dicembre alla stazione di Grottammare, nelle Marche, dove una giovane donna di 28 anni è statae uccisa da un treno in transito. Le prime ipotesi indicano che si possa trattare di un gesto volontario, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.L’incidente è avvenuto intorno alle 9, quando un treno, che non effettua fermate alla stazione di Grottammare, ha travolto la vittima. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia ferroviaria, i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. La vittima, una donna residente nella zona, è stata rapidamente identificata grazie ai documenti trovati nella borsa lasciata accanto al bar della stazione. E proprio questo dettaglio ha portato gli inquirenti a ipotizzare che la morte della donna non sia accidentale.